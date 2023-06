Administration: les limites de l’externalisation des données (VIDEO)

Et d’ajouter que « certaines administrations ont encore des réticences à externaliser leurs données. Notre vision est d’aller vers le cloud, car nous savons qu’il est un catalyseur, un moyen d’accélérer la transition vers des services plus rapides et efficaces pour les utilisateurs, et c’est également un moyen de rationaliser les dépenses. Nous savons qu’il coûte cher d’assurer et de maintenir un datacenter local, ce qui n’est pas le cas avec le cloud où l’on ne paie que ce que l’on consomme. C’est donc une solution plus simple et économique ».