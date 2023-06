Données dans le Cloud: que disent les experts ? (VIDEO)

TABLE RONDE. Dans un contexte où les données constituent souvent l’actif le plus précieux pour les entreprises, des experts réunis pour discuter de la sécurité des données dans le Cloud, dans le cadre du «Cercle des Éco» ont conclu que les fournisseurs de Cloud étaient plus doués pour garder vos données en sécurité que vous ne l’êtes vous-même.

Ils ont également souligné que le Cloud offre des avantages économiques et d’agilité, mais que la conduite du changement est essentielle pour s’adapter aux pratiques de développement et de paramétrage spécifiques au Cloud. Alors, est-ce que vos données sont plus en sécurité dans le Cloud ou dans votre sous-sol ? Les experts tranchent.

David Tortel, Associé cyber chez Deloitte, souligne que le Cloud déplace le centre de gravité des données. «Avant, les données étaient stockées dans les data centers des entreprises, mais avec l’adoption du Cloud, elles vont être hébergées chez les fournisseurs de Cloud».

Pour lui, le passage vers le Cloud apporte une sécurité supplémentaire, car la gestion de l’infrastructure informatique est le cœur de métier des fournisseurs de Cloud. Il estime que les entreprises doivent toutefois rester vigilantes en ce qui concerne les bonnes pratiques de sécurité lorsqu’elles développent des applications à mettre sur le Cloud.

Fayssal Soulaymani, directeur marketing & support à la vente B2B chez Orange, souligne que les données sont souvent ce qui a le plus de valeur pour les entreprises. Il estime que «le Cloud est un partenaire de confiance en termes de sécurité, car les fournisseurs de Cloud ont mis en place des normes de sécurité physiques et informatiques très strictes». Il cite une étude selon laquelle une entreprise qui met en place ses données sur un Cloud réduit de 90% le risque d’attaque de sécurité. Pour lui, «le fournisseur de Cloud est mieux équipé pour assurer la sécurité des données que les entreprises elles-mêmes».