Ce qui est indispensable pour le secteur du textile (VIDEO)

Le secteur du textile marocain ne peut se permettre de rater le train de la circularité. C’est ce qu’affirment les participants au premier panel de la table ronde organisée par le groupe Horizon Press – en marge de la 20e édition du salon Made in Maroc (MIM) -, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale et l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et avec le soutien du gouvernement espagnol.

Le panel intitulé «Du linéaire au circulaire, comment le textile-habillement marocain se prépare-t-il ?» a été animé par Meriem Allam, directrice de publication du Journal Les Inspirations ÉCO, en présence d’experts et professionnels du secteur, à savoir Fatima-Zahra Alaoui, directrice générale de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), Omar Cherkaoui, directeur recherche & développement à l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH) et Thomas Pellerin, responsable régional en charge de l’investissement chez IFC.

Dans cet extrait, les intervenants résument ce dont le Maroc a besoin pour l’avenir du textile.