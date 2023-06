SOFAC STRUCTURED FINANCE (SSF) se positionne en tant que référence incontestée dans le développement et la gestion des Fonds de Placements Collectifs en Titrisation. Filiale de SOFAC, l’entreprise capitalise sur son expertise en matière de structuration de fonds financiers novateurs. Aujourd’hui, SOFAC STRUCTURED FINANCE lance le Fonds « FT AUTO MOBILITY », un programme de titrisation de créances résultant de contrats de Location avec Option d’Achat (LOA) et de contrats de prêt utilisés pour financer l’achat de véhicules à moteur, conclus entre SOFAC et la clientèle exclusive d’Auto Hall ainsi que de ses filiales.

FT AUTO MOBILITY a reçu l’agrément de son règlement de gestion et le visa du document d’information de l’émission initiale, auprès de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, le 2 juin 2023. Le Fonds procédera à l’émission d’obligations réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain et de parts résiduelles souscrites exclusivement par Auto Hall. Le produit de l’émission sera affecté intégralement à l’acquisition des créances par le Fonds auprès de SOFAC. La période de souscription pour l’émission initiale s’étendra du 12 au 14 juin 2023 inclus.

Cette initiative témoigne de l’engagement de SOFAC STRUCTURED FINANCE à proposer des solutions financières innovantes et à répondre aux besoins spécifiques de ses partenaires et clients, en offrant des opportunités de refinancement et d’investissement attractives.