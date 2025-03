CIH BANK : résultats annuels 2024 et décisions du Conseil d’Administration (VIDEO)

Sous la présidence de Lotfi SEKKAT, le Conseil d’Administration de CIH BANK s’est réuni en deux séances, le mercredi 26 février 2025 et le mardi 11 mars 2025, afin d’examiner l’activité ainsi que les résultats sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024. Plusieurs autres points figuraient également à l’ordre du jour.

Résultats commerciaux (chiffres consolidés)

Dépôts clientèle

Les dépôts clientèle ont enregistré une collecte nette de 10,3 milliards de dirhams, soit une progression de +13,9 % par rapport à décembre 2023. Ils s’établissent ainsi à 84,5 milliards de dirhams, contre 74,2 milliards de dirhams une année auparavant.

CIH BANK représente 73,6 milliards de dirhams

UMNIA BANK totalise 6,3 milliards de dirhams

Les dépôts à vue constituent 84 % du total des dépôts clientèle, en progression de 14,9 %, optimisant ainsi les coûts des ressources.

Crédits clientèle

Les encours de crédits consolidés ont progressé de +11,5 % sur un an, atteignant 101,2 milliards de dirhams.

CIH BANK : 75,8 milliards de dirhams

SOFAC : 16,5 milliards de dirhams

UMNIA BANK : 8,8 milliards de dirhams

Le total du bilan consolidé s’élève à 141,0 milliards de dirhams, en hausse de 12,4 % par rapport à décembre 2023.

Indicateurs financiers

Produit Net Bancaire (PNB) consolidé : 4 739,5 millions de dirhams , en croissance de 6,1 % sur un an. Marge nette d’intérêt : +6,8 % Marge nette sur commissions : +17,9 % Structure du PNB : 63 % marge d’intérêt nette , 9 % marge nette des commissions , 21 % activité de marché

: , en croissance de sur un an. Coût du risque consolidé : 1 071,6 millions de dirhams , en baisse de 16,3 % Taux du coût du risque consolidé : 0,85 % (contre 1,15 % en 2023) Taux du coût du risque en social : 0,94 % (contre 1,11 % en 2023)

: , en baisse de Résultat net consolidé : 966,0 millions de dirhams , en progression de 24,3 % Résultat Net Part du Groupe : 875,9 millions de dirhams ( +23,3 % ) Résultat net social : 750,0 millions de dirhams ( +21 % )

: , en progression de

Ces performances témoignent de la solidité des fondamentaux du Groupe, de sa capacité d’adaptation et d’innovation digitale, ainsi que de son engagement envers une croissance durable.

Faits marquants

CIH BANK a poursuivi sa stratégie de développement axée sur le financement de l’économie, l’inclusion financière et la digitalisation. Cette dynamique s’est traduite par :

Ouverture de 19 nouvelles agences , portant le réseau à 427 agences

, portant le réseau à Installation de 228 nouveaux guichets automatiques , totalisant 1 072 GAB

, totalisant Renforcement des partenariats stratégiques , favorisant une meilleure accessibilité des services et une expérience client optimisée

, favorisant une meilleure accessibilité des services et une expérience client optimisée Augmentation du capital en numéraire de 350 millions de dirhams

Émissions obligataires subordonnées : 1 milliard de dirhams pour CIH BANK 250 millions de dirhams pour SOFAC

:

Décisions du Conseil d’Administration

Après avoir examiné les résultats annuels et pris connaissance des rapports des Comités d’Audit et des Risques ainsi que des Commissaires aux Comptes, le Conseil d’Administration a :

✅ Validé les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2024

✅ Décidé de soumettre à l’Assemblée Générale la proposition de distribution d’un dividende de 14 DH par action

✅ Félicité l’ensemble des équipes du Groupe CIH BANK pour leur engagement et leur contribution à la satisfaction des clients et partenaires

Avec une vision axée sur l’innovation et une gestion rigoureuse des risques, CIH BANK confirme sa position en tant qu’acteur clé du secteur bancaire marocain.