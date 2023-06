Marrakech Motors Show: une première prometteuse

Si Casablanca est orpheline d’Auto Expo, salon automobile biennal ayant fait les frais de la crise sanitaire, mais aussi d’un désintérêt croissant des constructeurs pour les “grands-messes” de ce type, Marrakech aura désormais droit à son exposition automobile, le Marrakech Motors Show. Un événement d’envergure, dont la première édition aura lieu du 5 au 18 juin courant, et qui est organisé par «Gentlemen Drivers Magazine», acteur incontournable du paysage médiatique automobile marocain depuis 2011 et organisateur des Gentlemen Drivers Awards Classic – Modern Cars depuis 2013, en collaboration avec M Avenue, la destination lifestyle la plus en vue de Marrakech, artère chic de 500 mètres de long, qui longe le Four Seasons et relie le Palais des Congrès à l’avenue de la Ménara.

On apprend dans un communiqué de presse que cette exposition vise à présenter, tout le long de ladite avenue, «les voitures des concessionnaires automobiles dans les segments thermique, hybride et électrique, tant pour la clientèle locale de Marrakech que pour les Casablancais, Rbatis et Gadiris qui se déplacent à Marrakech ainsi que tous les résidents étrangers qui y vivent».

Ouvert à toutes les marques du secteur automobile, le Marrakech Motors Show mettra à la disposition des visiteurs un parking public de 450 places, ce qui permettra, par ailleurs, la tenue d’essais. Il convient de noter, pour finir, que les marques qui prendront part à cet événement inédit devraient y proposer des offres spéciales, des promotions et des formules de financement intéressantes.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO