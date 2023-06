Marché automobile : les promos à ne pas rater

Le marché du neuf marocain a connu des jours meilleurs. À ce stade de l’année, les ventes dévissent dans des proportions aussi fortes que l’année dernière (-8,55% à fin avril dernier, contre -8% à l’issue de l’exercice 2022). Pour rebooster l’activité, il n’y a pas mille stratégies. Le petit geste commercial qui fait du bien est la panacée. De nombreuses marques automobiles proposent en ce moment des promotions intéressantes. Florilège des plus alléchantes d’entre elles.

L’argent est le plus grand des tue-l’amour ! Alors que le prix moyen d’une voiture neuve a considérablement enflé ces deux dernières années, les ventes ont fléchi, de leur côté, dans des proportions moins importantes, fort heureusement. Pour les constructeurs et leurs représentants exclusifs sous nos latitudes, l’incidence sur les dividendes est donc souvent positive, ceci compensant largement cela… De la valeur, de la marge, plutôt que du volume. Luca de Meo, patron de Renault Group, en a fait le cri de guerre de sa «Renaulution». Et de nombreux autres capitaines d’industrie partagent ce mindset. En effet, les désirs de conquête, de même que l’émulation entre marques, demeurent des moteurs essentiels de ceux qui animent le marché de l’automobile.

C’est une autre histoire pour le client. Si le besoin d’équipements est impérieux – le taux de motorisation affiché par le Royaume est quasiment cinq fois plus faible que la moyenne européenne -, les prospects ont vu leur bourse se réduire comme peau de chagrin. Ils ont reporté leur achat, le temps que les prix se tassent, quand les plus pressés ont basculé vers le marché de l’occasion (très récent), où les tarifs n’ont pas moins flambé, sous l’effet de la hausse de la demande. En activant le levier des promos, les marques automobiles œuvrent à faire revenir dans leurs showrooms les acheteurs potentiels en leur faisant récupérer du pouvoir d’achat, en leur permettant de retrouver, dans certains cas, des prix vintage, fleurant bon le début des années 2020, des prix aussi doux que ceux qui étaient pratiqués avant que l’inflation ne s’en mêle.

Du reste, des formules de financement avantageuses, des offres de reprise et de packs APV (après-vente) accompagnent dans certains cas ces ristournes plus ou moins conséquentes. Effet turbo ? Rares sont les marques présentes sur le marché marocain, généralistes comme premium, qui ne proposent pas des promos actuellement, certaines sur l’intégralité de leur gamme, d’autres sur un ou deux modèles du line-up, voire sur une seule finition. Dans tous les cas de figure, cela tend à illustrer les propos recueillis récemment par notre rédaction auprès de plusieurs distributeurs de la place, selon lesquels les problèmes d’approvisionnement ne sont plus vraiment d’actualité.

Quand tes stocks sont faméliques, tu vends au prix fort ! Les promos prolifèrent parce que les stocks reconstitués ne se vident pas assez rapidement. Les nombreuses offres promotionnelles actuelles font, en quelque sorte, figure de réajustement des prix, en phase avec la loi de l’offre et de la demande. Notre dossier comporte dix promos parmi celles qui donnent le plus envie. Le plateau est éclectique. Nous avons fait en sorte qu’il y en ait pour toutes les bourses. En effet, les modèles retenus se tiennent dans une fourchette de prix comprise entre 152.000 DH, tarif auquel s’affiche, après ristourne, l’entrée de gamme de la Dacia Sandero Stepway, et 1.329.100 DH, montant remisé exigé par la finition de base du Land Rover Range Rover, dont l’exécution la plus huppée réclame, pour sa part, la bagatelle de 2.883.900 DH… Un rapport de 1 à 9 !

Six SUV, quatre berlines

Autre caractéristique de notre sélection, une forte présence de SUV. Avec 34,1% de part de marché (PDM) en 2022, ce genre automobile a grappillé 2,7 points par rapport à 2021. Dans nos colonnes, son taux d’évolution est autrement plus spectaculaire. Sa PDM culmine à 60%.

Six modèles retenus appartiennent à cette variante. En termes de segmentation, le full-size luxury SUV Range Rover fait figure de nec plus ultra, là encore, tandis que l’on retrouve à l’autre bout du prisme le SUV urbain d’Opel, le Mokka, et deux autres pensionnaires du segment B, les citadines bicorps Dacia Sandero Stepway et tricorps Peugeot 301. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que nous sommes en présence de 6 marques généralistes, 3 marques premium et une marque… disruptive, qui casse les codes, Cupra.

Enfin, pour être complet sur le thème de la typologie, un modèle sort du lot en ce qui concerne l’architecture mécanique, le Kia Sorento, en l’occurrence, dont la variante hybride rechargeable est concernée, comme le reste de la gamme, par une remise assez conséquente, à l’inverse du fil rouge Range Rover, qui dispose lui aussi d’une variante PHEV. Sa grille tarifaire n’a pas été revue à la baisse, cependant. Seul le premier prix les casse, les prix ! Une dernière précision pour ceux qui ne trouvent pas leur bonheur parmi les modèles que nous avons retenus, de même que parmi les nombreuses autres campagnes promotionnelles du moment : sachez que le contexte est favorable pour négocier un rabais ou des largesses ailleurs.

Quand une marque propose un geste commercial sur un véhicule, il y a matière à faire jouer la concurrence, à négocier sec avec les commerciaux des marques d’en face le prix de ses rivaux qui n’ont pas baissé leur prix. Afin de contrecarrer les plans de l’ennemi, leur marge de manœuvre en matière de ristournes est généralement plus grande, si tant est que leurs stocks soient suffisamment garnis.

Mehdi Labboudi / numéro spécial auto / Les Inspirations ÉCO