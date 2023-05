Les impériales 2023 : une séance plénière aux couleurs de la Nation

Dépasser les limites, casser les codes, porter hauts les couleurs du Maroc au-delà des frontières… placé sous le thème « Braking Boundaries, a matter of mindset », la 6ème édition des Impériales a démarré ce jour, à Casablanca, en présence de nombreuses personnalités, experts nationaux et internationaux, et représentants de grandes marques marocaines. La séance plénière a été honorée de la présence de M. Baitas Mustapha, Ministre délégué auprès du chef du gouvernement, en charge des Relations avec le Parlement et Porte-parole du gouvernement.

S’exprimant sur la thématique de cette 6ème édition, M. Baitas Mustapha a souligné qu’ « il ne fait aucun doute que notre pays dispose des qualifications suffisantes pour gagner les paris les plus complexes, il suffit de croire en notre capacité à réussir et à adopter des approches rationnelles et efficaces. Comme vous le savez, les intentions, « niyaates », sont importantes, mais il est nécessaire de les lier à des approches scientifiques et réalistes, à notre capacité de mobilisation, couplée à des capacités de gestion, en plus de fournir des capacités techniques et matérielles et des stratégies appropriées ».

La séance plénière a auparavant été inaugurée par le président de l’Association Les Impériales, M. Anouar Sabri, qui a donné le ton des débats autour de la thématique de cette édition : « Le Maroc est un exemple intéressant de pays qui a tout le potentiel d’être une nation qui travaille sur son positionnement à travers une approche de diversification économique, la valorisation de son patrimoine culturel et la promotion de l’innovation dans des secteurs clés. Le cas du Maroc appuie l’idée initiale que le positionnement d’une nation est un travail de longue haleine qui nécessite une approche globale, incluant la diversification économique, la valorisation du patrimoine culturel et la promotion de l’innovation. »

Les Impériales 2023 poursuivront deux journées de panels et de débats, déclinant la thématique générale à travers de nombreux axes. Les intervenants exploreront les marques qui ont réussi au Maroc ou à s’exporter avec succès, dans divers secteurs tels que les médias, le sport, la culture, le cinéma et l’associatif. Ils évoqueront également l’adaptation des marques à la révolution technologique, marquée par l’intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles tendances du secteur du commerce et de la distribution.

Ils examineront les efforts des entreprises marocaines pour affronter l’inflation et envisager de nouvelles possibilités pour bâtir un Maroc meilleur en termes de croissance économique, d’innovation technologique et de développement durable. Ils mettront également l’accent sur les enjeux de l’entrepreneuriat au Maroc et les différentes méthodes de financement pour soutenir la croissance des entreprises. Enfin, ils aborderont les avantages de la diversité en entreprise et les défis qui doivent être relevés pour assurer l’égalité des chances sur le marché de l’emploi pour tous les employés, qu’ils soient hommes ou femmes.

