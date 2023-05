BANK OF AFRICA: Mounir Jazouli nommé Vice-Président Afrique de la Fédération Mondiale des Annonceurs

L’Assemblée Générale Annuelle de WFA «World Federation of Advertisers», réunie à Istanbul le 25 avril dernier, a élu Mounir Jazouli, Directeur Central en charge de la Communication & Relations Institutionnelles de BANK OF AFRICA, en tant que Vice-président de cette organisation mondiale en charge de l’Afrique.

Il aura la mission de représenter WFA au niveau du continent à travers, entre autres, la coordination du réseau des associations d’annonceurs, le développement de la présence des marques africaines dans la fédération mondiale et la promotion de la pratique d’un marketing durable en Afrique

Forte de son positionnement de banque multinationale africaine fruit de la vision de son président et actionnaire majoritaire Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA a été en 2021, la première marque marocaine et deuxième africaine à rejoindre ce réseau professionnel international regroupant 130 compagnies détentrices des plus grandes marques mondiales.

La liste complète des membres du Comité Exécutif de WFA est disponible sur son site :

wfanet.org/executive-committee