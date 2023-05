Chari décroche une place dans le classement ʺAfrica’s Fastest Growing Companiesʺ

Le classement du Financial Times (FT) montre que les entreprises des secteurs tels que la FinTech, les énergies renouvelables, la santé, ou encore l’agritech continuent à se développer dans un monde en crise qui a plus que jamais besoin de leurs services.

Le Financial Times et la société de recherche Statista ont identifié différentes entreprises africaines comme candidates potentielles pour ce classement.

En se basant sur différentes sources de données publiques et privées, le FT et Statista ont classé les entreprises en fonction de leur taux de croissance annuel composé (TCAC) et de leurs revenus entre 2018 et 2021.

La start-up marocaine Chari a été repérée et fait son entrée pour la première fois dans ce prestigieux classement. La jeune pousse occupe la 10e position sur les 100 entreprises africaines listées. Chari est la seule entreprise à porter les couleurs du Maroc.

Depuis sa création, Chari a connu une croissance rapide. Fondée par Sophia Alj et Ismael Belkhayat, deux anciens consultants de McKinsey et du BCG, la société affirme sa volonté de transformer le secteur de la distribution de produit de grande consommation tout en offrant des services financiers inclusifs et innovants en Afrique francophone.

Ce classement du Financial Times vient confirmer la présence de Chari sur la liste des vingt start-up africaines les plus prometteuses du e-commerce parue sur Jeune Afrique en avril 2023.