Festival des Andalousies Atlantiques : Essaouira célèbre l’héritage andalou

La 19e édition du Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira, prévue du 31 octobre au 2 novembre 2024, met en avant la richesse du patrimoine andalou partagé par les communautés musulmane, juive et chrétienne.

Ce rendez-vous, qui gagne cette année une attention particulière, célèbre l’héritage d’une civilisation où coexistaient des cultures diverses, soulignant l’importance de la diversité et des droits universels.

Près d’une centaine d’artistes de villes marocaines et européennes, dont Tanger, Séville et Amsterdam, animeront une quinzaine de concerts. Le flamenco, art emblématique de l’Andalousie, sera à l’honneur avec des artistes de renom, comme la danseuse Leonor Leal et le guitariste José María Bandera, neveu du légendaire Paco de Lucia, en duo avec Diego Amador. Le festival propose aussi des créations musicales inédites, comme celle réunissant Vicente Gelo et Jalal Chekara pour une performance judéo-arabo-andalouse exclusive au Maroc.

Chaque matin, des forums auront lieu à Bayt Dakira pour débattre de thèmes tels que « l’importance du Lien, l’importance du Lieu », tandis que les soirées accueilleront les chanteuses marocaines Dalal Bernoussi et Raymonde El Bidaouia, figures du répertoire Chgouri.

L’Orchestre Andalou d’Amsterdam se joindra également à la jeune artiste Hind Ennaira pour une résidence unique, marquant cette édition comme un hommage à la transmission et à l’universalité du patrimoine andalou.