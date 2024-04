Sounds of Africa de retour en force pour 2024

Fort du succès de sa première édition qui a réuni plus de 800 passionnés au Palais Anthéa, Sounds of Africa revient le 18 mai 2024, porté par une ambition renforcée et une vision élargie. Cette nouvelle édition s’annonce comme un rendez-vous incontournable de la scène culturelle, promettant une soirée inoubliable rythmée par la créativité et le talent d’artistes d’exception.

De Monkey Safari à Maxi Meraki, en passant par l’inspiration de l’artiste marocaine Amina Benbouchta, de l’artiste malgache Joël Andrianomearisoa, du jeune prodige Yassine Mandar ou encore les performances du groupe « We The Stage », Sounds of Africa met à l’honneur des artistes & musiciens du monde entier, célébrant tant les artistes internationaux que les talents marocains émergents.

De plus, cette année, une sunset party exclusive se tiendra le 17 mai, de 16h à 23h, réunissant 300 invités VIP. Cette soirée marquera le début d’une collaboration exceptionnelle avec le Movenpick Mansour Eddahbi de Marrakech et mettra en scène Saudade, Chambord et la superstar Laolu.

Rappelons que la première édition de Sounds of Africa en 2023 a été un véritable succès, attirant 840 festivaliers en une seule nuit. Avec 8 heures de spectacles présentant 10 artistes musicaux et 8 jeunes créateurs, l’événement a bénéficié d’une visibilité importante, touchant une audience de 1.2 million de personnes.





Pour l’édition 2024, Sounds of Africa ambitionne d’accueillir plus de 1000 festivaliers, renforçant ainsi sa position de pilier dans la promotion de la scène culturelle marocaine.