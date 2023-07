Tom Cruise reprend du poil de la bête avec Mission Impossible : Dead Reckoning

La saga Mission Impossible revient dans un nouvel opus. Avec MI : Dead Reckoning (Part 1), Tom Cruise endosse une fois de plus (la 7e) le rôle de l’agent spécial, Ethan Hunt, et devra faire face à de nouveaux dangers pour sauver l’humanité.

SYNOPSIS

Dans Mission Impossible : Dead Reckoning (Partie 1), l’équipe d’Ethan Hunt de l’IMF se lance dans sa mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace l’humanité toute entière.

Le sort du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les sombres forces de son passé refont surface, Ethan se retrouve engagé dans une course mortelle à travers le monde. Confronté à un ennemi puissant et énigmatique, il réalise que rien ne peut être placé au-dessus de sa mission, même pas la vie de ceux qu’il aime.