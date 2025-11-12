La presse espagnole fait l’éloge du stade de Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec sa récente rénovation, le Grand Stade de Tanger s’impose comme une vitrine de « l’excellence, du savoir-faire et de l’expertise » du Maroc en matière de conception et de gestion des infrastructures sportives, écrit mercredi le journal espagnol « The Objective ».

L’installation complète de la nouvelle toiture de cette enceinte emblématique, d’une superficie de 55.000 m², en seulement 69 jours, représente un record mondial et témoigne du haut degré de maîtrise technique atteint par le Maroc dans ce domaine, souligne le média.

Réalisée avec une précision remarquable, la nouvelle couverture a été conçue pour s’adapter parfaitement aux conditions climatiques de la région, tout en assurant un apport optimal de lumière naturelle, précise la publication, ajoutant que le Grand Stade de Tanger figure désormais parmi les enceintes sportives les plus modernes au monde.

Pour le quotidien espagnol, ce chantier s’inscrit dans le cadre du vaste programme national de modernisation des infrastructures sportives mené par le Royaume, en prévision de l’accueil de grands événements internationaux, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.

« The Objective » rappelle que le stade de Tanger a fait l’objet d’autres travaux de rénovation, citant l’augmentation de sa capacité à 75.000 spectateurs, la suppression de la piste d’athlétisme et l’installation d’un gazon hybride conforme aux standards internationaux.

L’enceinte est désormais dotée d’un système d’éclairage moderne répondant aux exigences de la FIFA pour les retransmissions internationales, ainsi que d’un système d’alimentation de secours garantissant la continuité des opérations en cas de panne, note la publication, soulignant que ces équipements figurent parmi les technologies les plus avancées du moment.

S.L.