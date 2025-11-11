“Si je suis coupable, ne me ménagez pas”: Ridouane Jiyed réagit aux accusations de Zemrat

Ridouane Jiyed, directeur de la Direction nationale de l’arbitrage, va saisir la justice après avoir été accusé par Abdelouahed Zemrat, l’entraîneur de l’Union Touarga, d’intervenir à distance dans les décisions des arbitres VAR.

Dans une déclaration accordée à Radio Mars, Jiyed a catégoriquement rejeté ces accusations, se disant prêt à mettre son téléphone à la disposition des autorités compétentes ainsi que de la police scientifique et technique pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Zemrat avait créé la polémique en annonçant sa démission, estimant que son équipe faisait l’objet d’un « ciblage » arbitral. Il avait notamment accusé Jiyed de contacter les arbitres du VAR depuis son domicile afin d’influencer leurs décisions.

Réagissant à ces propos, le patron de l’arbitrage marocain a déclaré : « Cette accusation grave ne restera pas sans suite. Si ma culpabilité venait à être prouvée, je demande qu’on ne me fasse aucune indulgence».

Jiyed a rappelé qu’il évolue depuis 32 ans au sein de la famille du football national, d’abord comme arbitre, puis comme dirigeant, soulignant que sa réputation et son honneur constituent son seul capital.

N.M.