Pour Hakimi, Lamine Yamal va affronter « le meilleur défenseur gauche du monde »

À la veille du match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi s’est dit très fier de sa 6e place au Ballon d’or 2025, lors de la conférence de presse d’avant match.

Le défenseur marocain a également évoqué Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, qui s’apprête à affronter Nuno Mendes, considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches au monde. Pour Hakimi, ce duel sera passionnant et souligne que Yamal n’aura pas la tâche facile.

Le coup d’envoi de cette rencontre attendue par les fans de football du monde entier est prévu à 20h00 (heure marocaine).