Ligue des Champions : coup dur pour le Barça avant le choc contre le PSG

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a annoncé vendredi les forfaits de l’attaquant brésilien Raphinha et du gardien espagnol Joan Garcia, tous deux blessés et indisponibles pour plusieurs semaines, à quelques jours du très attendu huitième de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Dans deux communiqués distincts, le club catalan a précisé que Raphinha souffrait d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite, contractée jeudi lors de la victoire à Oviedo (3-1). Son absence est estimée à environ trois semaines. Joan Garcia, quant à lui, souffre d’une rupture du ménisque interne du genou gauche et sera éloigné des terrains entre quatre et six semaines.

Arrivé cet été pour 25 millions d’euros en provenance de l’Espanyol Barcelone, le portier de 23 ans rejoint l’infirmerie déjà bien remplie du Barça, où figurent Marc-André ter Stegen, Gavi et Fermín López. Lamine Yamal et Alejandro Baldé viennent tout juste de reprendre la compétition.

Face à cette cascade de blessures, l’entraîneur Hansi Flick devrait adapter son schéma dès dimanche contre la Real Sociedad en Liga, avant le déplacement crucial à Paris mercredi. Wojciech Szczęsny devrait retrouver une place de titulaire dans les buts.

Raphinha, co-meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (13 buts, à égalité avec Serhou Guirassy), pourrait être remplacé numériquement par l’attaquant anglais Marcus Rashford.