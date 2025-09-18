Finale de la CAN 2025: Essam El-Hadary livre son pronostic

Essam El-Hadary a assuré que le Maroc fait partie des favoris pour atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, aux côtés de l’Egypte.

Dans une déclaration à Kora Plus, la légende égyptienne a affirmé: « La Coupe d’Afrique est un trophée précieux. Sa véritable valeur ne peut être ressentie que par ceux qui y ont participé et l’ont remporté. Nous avons de la chance que cette compétition exceptionnelle se dispute tous les deux ans».

« Ce sera une édition unique, car elle se jouera pour la première fois en décembre, dans des conditions hivernales, et sur neuf stades différents. La concurrence sera rude, mais je pense que le Maroc, qui est une équipe très forte, bénéficiera d’un énorme soutien puisqu’il jouera à domicile», a ajouté le gardien de but, précisant que l’édition 2025 sera «spéciale».

Par ailleurs, El-Hadary a livré son pronostic pour la finale : un choc Maroc-Egypte. «Avec tout le respect que je dois aux autres sélections, je vois bien ces deux sélections en finale», a-t-il souligné.

N.M.