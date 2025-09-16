Botola: le KACM chute face à la RSB

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Kawkab Marrakech s’est incliné à domicile face à la Renaissance Berkane sur le score de 2 buts à 1, mardi au Grand stade de Marrakech, en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Oussama Lamlioui (3e) qui a transformé un penalty, avant que Youssef Mehri ne creuse l’écart (78e). Souleymane Cissé a réduit l’écart pour les locaux (90+2e)

Le Kawkab Marrakech a été réduit à dix après l’expulsion de Akram El Hamdaoui (45+5e).

Cette victoire permet à la Renaissance Berkane de prendre provisoirement la première place au classement avec 6 unités, tandis que son adversaire du jour, qui reste sur une deuxième défaite consécutive, est 12e (0 pt).

La deuxième journée se poursuit mercredi avec le classico qui mettra aux prises le Raja Casablanca à l’AS FAR.

S.L.