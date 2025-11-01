Mondial U17: Nabil Baha convoque Bilal Soukrat et Ahmed Mouhoub

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de la sélection marocaine masculine U17, Nabil Baha a fait appel aux joueurs Bilal Soukrat, de la Renaissance de Berkane, et Ahmed Mouhoub, du FUS de Rabat, pour rejoindre l’équipe nationale qui se trouve actuellement à Doha, pour disputer la Coupe du monde de football.

Selon le site web de la Fédération royale marocaine de football, “ces deux convocations interviennent suite aux blessures de Nassim El Massoudi et Ilies Belmokhtar, sociétaires respectivement des clubs allemand du Bayer Leverkusen et français de l’AS Monaco”.

Les protégés de Nabil Baha s’entraînent dans la capitale qatarie depuis jeudi dernier, rappelle la FRMF.

Ils feront leur entrée en lice en Coupe du Monde, lundi prochain face au Japon (groupe B) au Complexe Aspire (14h30 GMT+1).