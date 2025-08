WAC ou AS FAR ? Reda Slim s’exprime sur son avenir (VIDEO)

Reda Slim a affirmé qu’il n’avait pas encore tranché sur son avenir alors que le mercato estival sera bientôt fermé.

Dans des déclarations à la chaîne Al Ahly dimanche, il a précisé : « Je n’ai encore rien décidé pour le moment. Il n’y a aucun accord avec l’AS FAR ni avec aucun autre club ».

Et d’ajouter : « Je laisse la gestion de mon avenir à mon agent. Je me concentre uniquement sur la préparation physique et technique. Donc, pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé ni avec l’AS FAR ni avec le Wydad ».

Pour rappel, Reda Slim avait rejoint Al Ahly à l’été 2023 en provenance de l’AS FAR. Il a depuis été victime d’une blessure au genou, survenue lors d’un match de Ligue des champions contre le CR Belouizdad, ce qui l’a contraint à subir une intervention chirurgicale.

N.M.