La photo d’enfance de Brahim Diaz en « jabador » enflamme la Toile

Brahim Diaz a célébré son 26ème anniversaire ce dimanche 3 août. À cette occasion, l’international marocain a partagé une série de photos sur son compte Instagram.

On le voit, enfant, vêtu d’un « jabador », et entouré de sa famille, ainsi que dans ses tenues de l’équipe nationale et du Real Madrid. « On a commencé de zéro et nous voilà ici ! Merci pour tous vos vœux », a écrit Diaz.

La publication du joueur du Real Madrid n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont particulièrement apprécié le cliché où il portait la tenue traditionnelle. «C’est un vrai Marocain», «Nos tenues «beldi» sont tellement exceptionnelles», «Brahim Diaz a toujours porté le Maroc dans son cœur»… peut-on lire entre autres commentaires.

Par ailleurs, ses coéquipiers en sélection marocaine et au Real Madrid lui ont adressé des messages de félicitations à l’occasion de son 26ème anniversaire.

NM.