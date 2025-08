CHAN 2024: Tarik Sektioui s’exprime après la victoire des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Tarik Sektioui a affirmé, dimanche à Nairobi, que la victoire par 2 buts à 0 contre l’Angola, en match de la première journée du groupe A du championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), est le résultat de la maturité tactique exemplaire des joueurs de l’équipe nationale.

S’exprimant en conférence de presse d’après match, au stade national Nyayo, Sektioui a souligné que «nous savions que le match sera difficile à haute intensité, mais grâce aux joueurs de l’équipe nationale, nous avons réussi à faire la différence et remporter les trois points de la victoire».

«Nous sommes très satisfaits d’avoir remporté ce premier match. C’est une victoire importante pour ouvrir le chemin vers d’autres résultats positifs avec confiance et détermination», s’est-il réjouit.

«Nous avons fait face à une équipe qui dispose de joueurs qui ont de la vitesse et capables de faire la différence, ainsi qu’à une défense solide qui peut transiter et faire du surnombre au milieu du terrain», a analysé Sektioui, ajoutant que lors du prochain match contre le Kenya, prévu le 10 août, «nous devons jouer avec la même mentalité, agressivité et discipline tactique pour le remporter face à une équipe qui a l’avantage du terrain».

Pour le capitaine de l’équipe nationale, Mohamed Rabie Hrimat, désigné homme du match, cette victoire est de bon augure pour la suite de la compétition. «C’est un bon moyen de débuter le CHAN et nous sommes déterminés à maintenir cette cadence», a-t-il ajouté.

« L’effectif est composé des meilleurs joueurs évoluant au championnat national, ce qui s’est vu sur le terrain et nous sommes prêts à faire face aux autres équipes grâce à une bonne préparation au Maroc et au Kenya», a-t-il relevé, précisant que « notre objectif principal reste de remporter le titre».

Le sélectionneur de l’Angola, Pedro Gonçalves a, de son côté, indiqué que «nous avons eu beaucoup d’occasions et un bon taux de possession du ballon, mais nous n’avons pas été assez efficace pour faire la différence».

«Le Maroc a une équipe expérimentée et compétitive qui a su faire la différence dans les moments clés de la rencontre», a indiqué Gonçalves, expliquant que «nous avons pris des risques en deuxième période en avançant vers la zone l’équipe du Maroc, ce qui lui a permis de creuser l’écart».

Le prochain match des Lions de l’Atlas, pour le compte de la 2è journée, les opposera au pays hôte, le Kenya, le 10 août sur la pelouse du stade Kasarani.

S.L