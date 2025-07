Jorge Vilda, coach des Lionnes de l’Atlas : « les joueuses sont motivées pour aller en demi-finales »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur de l’équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda, a indiqué que les Lionnes de l’Atlas, qui affronteront le Mali, vendredi à Rabat, sont motivées afin de valider le billet de qualification aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine (Maroc-2024) .

« C’est un match à élimination directe, donc c’est normal que la pression soit beaucoup plus supérieure, mais nous sommes déterminés à l’emporter », a souligné Jorge Vilda, jeudi à la salle des conférences du stade olympique de Rabat, à la veille du match entre le Maroc et le Mali comptant pour les quarts de finale de la CAN. Le sélectionneur national a assuré, à cette occasion, que les Lionnes de l’Atlas avaient déjà affronté l’équipe du Mali en amical, en décembre dernier (victoire du Maroc 1-0), faisant savoir que l’effectif malien compte en ses rangs d’autres joueuses talentueuses qui ont rejoint l’équipe et qui jouent au plus haut niveau.

« Les Maliennes jouent bien collectivement et savent exploiter les espaces. Elles seront motivées pour nous battre, mais nous disposons des armes nécessaires pour décrocher le sésame du prochain tour », a-t-il dit. « Nous devons faire gaffe à l’excès de confiance, car la dernière défaite du Mali en phase de poules face à l’Afrique du Sud (4-0) ne reflète pas réellement le potentiel de cette équipe et la physionomie de ce match », a-t-il averti.

Toutes les joueuses sont concentrées pour remporter cette confrontation, a-t-il relevé, notant que l’équipe nationale du Maroc regorge de joueuses expérimentées qui ne ménagent aucun effort afin d’aider le groupe. De son côté, la défenseuse des Lionnes de l’Atlas, Aziza Rabah a reconnu que des erreurs défensives ont été commises lors des deux premiers matches du premier tour, avant qu’elles ne soient rectifiées face au Sénégal lors de la 3è journée.

« Nous nous sommes reposés pendant cinq jours et avons hâte de disputer ce quart de finale », a-t-elle dit, poursuivant qu’il n’y a pas de match facile dans ce tournoi continental. Le quart de finale entre le Maroc et le Mali est prévu vendredi (20h00) au stade olympique de Rabat.