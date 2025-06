Le Tunisien Ferjani Sassi chauffe l’ambiance avant le match face au Maroc

Le milieu tunisien Ferjani Sassi a tenu des propos forts, à quelques jours du match amical qui opposera le vendredi prochain sa sélection aux Lions de l’Atlas, au stade de Fès.

Dans une déclaration à la chaîne «Wataniya 2”, Sassi a affirmé : « Nous irons au Maroc pour gagner. Il ne s’agit pas d’un simple match inaugural ou d’une rencontre amicale. Ils verront des Tunisiens déterminés. Nous visons la victoire et allons livrer un grand match».

Ces déclarations ont fait réagir les supporters marocains qui, sur la Toile, ont appelé les Lions de l’Atlas à redoubler d’efforts afin de s’imposer face aux Tunisiens et de prouver leur supériorité.

Rappelons que la FRMF a annoncé que les matchs amicaux du Maroc face à la Tunisie et au Bénin seront joués à guichets fermés.

«Le Comité d’organisation des matchs amicaux du Maroc face à la Tunisie et au Bénin, programmés les 6 et 9 juin 2025 à Fès, annonce que la totalité des billets mise en vente ce samedi a été écoulée», précise la Fédération sur son site.

Et d’ajouter : «Pour des raisons organisationnelles, le Comité annonce que de nouvelles quantités de billets seront mises en vente quotidiennement avant les jours des matchs pour assurer aux supporters une opération d’achat dans des conditions optimales. Les supporters et fans des Lions de l’Atlas auront de plus amples informations sur le site www.frmf.ma ».

N.M.