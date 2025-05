Succès confirmé pour le Dislog Maroc Padel Masters

Le Dislog Maroc Padel Masters (DMPM) a une nouvelle fois tenu ses promesses. Du 16 au 18 mai 2025, le Club Paradise de Casablanca a vibré au rythme de la deuxième édition du circuit sous son nouveau naming, rassemblant une affluence de plus de 3 200 personnes sur trois jours, dans une ambiance festive, familiale et résolument lifestyle.

Une affluence record et un engouement croissant

Après une première édition réussie en avril, cette deuxième étape du DMPM a franchi un nouveau cap en termes de fréquentation, confirmant son statut d’événement incontournable du calendrier sportif national. Le public est venu nombreux profiter d’un week-end riche en matchs spectaculaires, en expériences culinaires, en animations et en découvertes locales.

Le succès s’est également confirmé en ligne, avec plus de 7 300 vues pour la diffusion en live streaming des demi-finales et finales sur YouTube, renforçant ainsi la volonté du DMPM de démocratiser l’accès au padel au Maroc, sur et en dehors des terrains.

Trois catégories en compétition… et un beau prize money

Sur le plan sportif, trois catégories ont rythmé la compétition et offert un spectacle de haut niveau, dans un cadre d’exception en bord de mer, avec plus de 220 joueurs et joueuses marocains et internationaux.

La catégorie P100 Hommes a offert des confrontations intenses et très suivies.

La catégorie P1000 Hommes, la plus relevée, a rassemblé l’élite nationale.

Et pour la première fois, le DMPM a introduit une nouvelle catégorie féminine P500, saluée pour son niveau de jeu et son ambiance compétitive, pour accompagner la montée en puissance du padel féminin au Maroc.

Les équipes sur le podium des trois tableaux se sont partagées un prize money global de 65.000 dirhams, confirmant la montée en gamme et la professionnalisation du circuit.

Résultats officiels :

Catégorie P100 Hommes

Benchakroun Mamoun / El Khoumri Hakim (TS2)

El Gallaf Oussama / Boussmane Mustapha (TS1)

Fawzi Mostafa / Koutit Mohamed (TS4)

Benchakroun Mamoun / El Khoumri Hakim (TS2) El Gallaf Oussama / Boussmane Mustapha (TS1) Fawzi Mostafa / Koutit Mohamed (TS4) Catégorie P500 Femmes (nouveauté 2025)

Aziz Oumaima / Atik Rita (TS1)

Benabdeljalil Camelia / Hsissen Samya (TS2)

El Kadri Abla / Lahlou Meriem (TS3)

Aziz Oumaima / Atik Rita (TS1) Benabdeljalil Camelia / Hsissen Samya (TS2) El Kadri Abla / Lahlou Meriem (TS3) Catégorie P1000 Hommes

El Amrani Reda / Outaleb Khalil (TS1)

Fertat Reda / Mekki Berrada Salim (TS3)

Ali Mekouar / Saad Mekouar (TS4)

Une cérémonie de clôture de haut niveau… et une grande tombola

À l’issue des finales disputées dimanche après-midi, l’événement s’est clôturé en apothéose avec une cérémonie de remise des prix, élégamment animée par l’icône du journalisme sportif marocain, Karim Dronet. Joueurs, partenaires et invités de marque se sont retrouvés dans une ambiance à la fois chaleureuse et prestigieuse, parmi lesquels :

M. Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group (partenaire Naming),

M. Amine Abouyoub, Directeur Général du Groupe Mercure International of Morocco (BeSport, Bullpadel),

Mme Nadia Azale, Directrice Générale Air France Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest,

M. Farid Slimani, Directeur des Ventes au Maroc de Air France,

M. Saad Lahjouji, Directeur Général de Tendansia, structure organisatrice du festival Comediablanca,

Mme Amina Mekouar, Co-fondatrice de Garden Box, société spécialisée dans la conception, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts,

M. Moncef Fettah, Directeur Général de Sandbox, agence de communication digitale.

La soirée a également été ponctuée par une grande tombola sponsorisée par Bullpadel, Air France et Tendansia, avec de nombreux lots offerts aux heureux gagnants : équipements de padel, 2 tickets VIP pour Comediablanca, et deux billets d’avion Casa-Paris Air France.

Revivez les meilleurs moments du week-end en images :

Best-of officiel sur Instagram

Un village lifestyle plébiscité par les visiteurs

Le village DMPM a su séduire toutes les générations grâce à :

Un food court premium et 100% cashless, animé par des enseignes emblématiques telles que Le Petit Italien, Japy, Oh My Bun, Mayli Artisan Glacier ou Bacari Crêperie.

Une zone commerciale éphémère avec le pop-up Figue de Barbarie, mettant à l’honneur les créateurs et marques locales.

Des espaces chill-out, une aire de jeux pour enfants, de la musique live et des animations interactives pour une atmosphère conviviale, familiale et inclusive.

Un événement structuré et soutenu

Organisé selon des standards professionnels et internationaux, le DMPM est porté par les deux Co promoteurs passionnés Omar El Yacoubi et Nacho Payan (Cofondateurs de Padel Events en 2022), accompagnés d’une équipe expérimentée issue de la production des plus grands événements au Maroc. Le circuit bénéficie du soutien de nombreux partenaires stratégiques, au premier rang desquels Dislog Group, sponsor naming officiel, mais aussi BeSport, Bullpadel, Sidi Ali, Air France, Garden Box, WBGroup, Sandbox, Sportym, Académie Nacho Payan, HB Center, Tendansia, et bien d’autres.

Prochaine étape du 27 au 29 juin prochains au Club Paradise

Instagram : @dislog.marocpadelmasters

YouTube : Sportym Maroc