CAN U20: ce qu’il faut savoir avant la finale Maroc-Afrique du Sud

Après avoir atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football des moins de 20 ans aux dépens du pays hôte, l’Egypte, l’équipe nationale n’est qu’à un pas de rééditer l’exploit de la génération de 1997 et de décrocher le sacre dans cette compétition continentale.

En finale contre l’Afrique du Sud, les Lionceaux de l’Atlas seront portés par l’ambition de soulever le trophée, dimanche (19h00) au Stade international du Caire, et confirmer le rayonnement du football national dans les différentes catégories.

Les protégés du coach Mohamed Ouabi ont signé un parcours remarquable dans cette CAN, marquant les esprits par leur jeu et leur combativité quel que soit l’adversaire.

Hormis le 2ème match en phase de groupes contre le Nigeria (0-0), les Lionceaux ont gagné tous leurs matchs dans ce tournoi pour se frayer un chemin jusqu’à la finale, et poursuivre la dynamique victorieuse du ballon rond national qui vit un véritable âge d’or, grâce notamment à un important travail de base.

Avec deux victoires contre le Kenya (3-2) et la Tunisie (3-1) et un nul blanc face au Nigeria en phase de poules, l’équipe nationale s’est qualifiée en quart de finale leader de son groupe. Elle a ensuite pris le meilleur sur la Sierra Leone (1-0 après prolongations) pour rallier le dernier carré et décrocher son billet pour le prochain Mondial au Chili, avant de s’imposer face au pays hôte, l’Egypte, par 1 but à 0, pour se qualifier en finale.

L’équipe sud-africaine, qui participe pour la 5è fois à cette compétition continentale, espère de son côté gagner son premier sacre continental dans cette catégorie et prendre sa revanche sur la sélection marocaine qui l’a privée du titre en 1997.

Malgré leur défaite lors de son premier match dans cette CAN contre l’Egypte (1-0), les Sud-Africains ont réussi à rectifier le tir et gagner tous leurs matchs pour se hisser en finale.

Le sélectionneur national U20, Mohamed Ouahbi, a dit lors de la conférence de presse d’après demi-finale que la qualification du Maroc et de l’Afrique du Sud en finale est « logique ».

Il a prédit que cette finale sera à la hauteur des attentes du public, louant le rendement de ses joueurs et leur détermination à signer un bon résultat.

L’entraineur de l’Afrique du Sud, Raymond Mdaka s’est dit également satisfait du niveau de ses joueurs tout au long de la compétition et de la qualification en finale.

Reconnaissant les difficultés rencontrées par son équipe sur le chemin de la finale, il a toutefois salué la détermination et la résiliation de ses joueurs pour retrouver ce stade de la compétition, 28 ans après.

