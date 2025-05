Le WAC a-t-il déposé un recours contre l’AS FAR ?

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles le Wydad de Casablanca et le FUS auraient déposé un recours contre l’AS FAR pour avoir aligné le jeune joueur Mouad Bougaizane face au HUSA, en marge de la dernière journée de la Botola.

Après le match, ces informations ont circulé sur une possible défaite sur tapis vert de l’AS FAR, ce qui aurait permis au Wydad de prendre la deuxième place qualificative à la Ligue des Champions et au FUS de grimper à la troisième position.

Mais une source de Le Site info a toutefois balayé ces rumeurs d’un revers de main et assuré que ces allégations sont totalement fausses. « Ni le WAC ni le FUS n’ont déposé de recours contre l’AS FAR », a-t-elle tranché.

Bougaizane avait écopé d’un carton rouge lors d’un match entre l’équipe espoirs de l’AS FAR et celle de l’Ittihad Touarga, tenu le 5 mai dans le cadre de la 27e journée de la Botola D2. Il a néanmoins pris part, dimanche dernier, à la rencontre avec l’équipe A face au Hassania, qui s’est soldée par une victoire 3-0 des Militaires. L’AS FAR a ainsi décroché la 2ème place, synonyme de qualification à la Ligue des Champions.

Un responsable de l’AS FAR a assuré que Bougaizane avait bien purgé sa suspension en ne participant pas au match face à la JO Ouezzane, qui s’est tenu dimanche à 16h, en marge de la 28e journée du championnat amateur, précisant ainsi que sa participation à la rencontre face au HUSA était tout à fait légale.

Bougaizane est entré en jeu à la 88e minute de jeu à la place de Tayeb Boukhriss.

