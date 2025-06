CAN Féminine: les Lionnes vont disputer un match amical

L’équipe nationale féminine de football affronte son homologue tanzanienne en match amical, samedi au Stade Olympique de Rabat.

Cette rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à 20h30, s’inscrit dans le cadre des préparatifs des protégées de Jorge Vilda Rodriguez, à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football féminine, qui se tiendra du 5 au 26 juillet prochain au Maroc.

L’équipe du Maroc a hérité du groupe A de cette CAN, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.

Elles défiera la Zambie en match d’ouverture, programmé le samedi 5 juillet à partir de 21h00.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

S.L.