Un ancien entraîneur du Real Madrid dans le viseur du Wydad

Alors que la fin de l’aventure de Rulani Mokwena avec le Wydad de Casablanca semble se confirmer, de nombreux grands entraîneurs ont manifesté leur intérêt pour prendre les rênes du club qui s’apprête à participer, en juin prochain, à la Coupe du monde des clubs.

Selon une source de Le Site info, le WAC a reçu plusieurs CV d’entraîneurs belges, brésiliens, français et allemands, précisant toutefois que les dirigeants ont déjà un nom en tête. Il s’agit de Carlos Queiros, l’ancien entraîneur de Manchester United et du Real Madrid.

Le coach serait donc dans le viseur du club alors qu’un accord a été trouvé avec Mokwena pour quitter le club dès la fin de la saison sportive. Hicham Aït Menna devrait trancher sur l’identité du nouvel entraîneur dans les prochains jours, avec une annonce officielle attendue après la fin de la Botola.

A noter que Carlos Queiroz n’a plus exercé en club depuis 2008, se consacrant exclusivement aux sélections nationales. Il a notamment dirigé le Portugal entre 2008 et 2010, l’Iran à deux reprises (de 2011 à 2019 puis de 2022 à 2023), la Colombie entre 2019 et 2020, l’Égypte entre 2021 et 2022, et enfin le Qatar de février à décembre 2023.

Le Wydad mise sur sa participation au Mondial des Clubs pour tenter de convaincre le technicien portugais de prendre les commandes de l’équipe.

N.M.