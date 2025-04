Marathon des sables: Rachid El Morabity et Maryline Nakache survolent la 5e étape

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté, vendredi, la 5e étape du Marathon des Sables, d’une distance de 42,195 km.

L’athlète marocain a signé un chrono de 3 h 26 min 15 sec, devant son frère Mohamed El Morabity qui s’est classé 2e avec un retard de 40 secondes. Mohamed El Morabity était talonné par Ahmed Ouikhalfen, qui a terminé 3e avec 4 minutes et 26 secondes de retard.

Avec cette victoire, Rachid El Morabity reste en tête du classement général et se rapproche de son 11e sacre. Il est désormais leader avec un temps de 19 heures, 14 minutes et 44 secondes, suivi par son frère Mohamed (19 heures, 19 minutes et 11 secondes). Ahmed Ouikhalfen (20 heures, 44 minutes et 29 secondes) occupe désormais la 3ème place. La bataille entre les deux frères El Morabity promet d’être palpitante lors de la 6e et dernière étape dite « marathon », longue de 21,1 km dont le départ sera donné samedi matin. Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a dominé sans partage. Avec un temps de 3 heures, 45 minutes et 27 secondes sur cette étape, elle s’impose comme l’ultra-favorite de cette 39e édition. Elle devance la Marocaine Aziza El Amrany, sa plus sérieuse concurrente, 2ème avec un temps de 3 heures, 49 minutes et 4 secondes, et la Japonaise Tomomi Bitoh qui est à la troisième place (4 h 29 min et 5 sec).

Au classement général, Maryline Nakache reste toujours à la première place avec un temps total de 22 heures, 04 minutes et 5 secondes, suivie par Aziza El Amrany à la deuxième place avec un chrono de 23 heures, 44 minutes et 39 secondes et la Japonaise Tomomi Bitoh, qui est à la troisième place avec un temps total de 27 heures, 29 minutes et 56 secondes. Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).

La 38e édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains Rachid El Morabity et Aziza El Amrany.