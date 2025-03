Marathon des Sables : la 39è édition du 4 au 14 avril prochain

Par LeSiteinfo avec MAP

La 39è édition du Marathon des Sables (MDS) se déroulera du 4 au 14 avril prochain dans le Sahara marocain, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Les participants vont parcourir 250 km, répartis sur 6 étapes, soit l’une des plus longues distances chronométrées jamais proposées dans l’histoire du MDS, indique jeudi un communiqué des organisateurs.

Près de 1000 athlètes issus de 52 pays prendront part à cette édition pour « vivre une aventure humaine et sportive qui les poussera à explorer leurs limites », lit-on dans le communiqué.

« Cette édition s’annonce à la fois difficile mais aussi très intéressante pour tous les participants. Parmi eux, nous retrouverons chez les élites, les frères El Morabity avec Mohamed et Rachid, qui peut dépasser le record de 11 victoires sur le Legendary. Les frères Yachou en challengers. Et le retour de Maryline Nakach et Ragna Débats, 2 anciennes gagnantes, face à la tenante du titre Aziza El Amrany », relèvent les organisateurs.

Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).

La 38è édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains Rachid El Morabity et Aziza El Amrany.