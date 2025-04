39e Marathon des sables (3è étape): Mohamed El Morabity s’impose et reprend les commandes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Mohamed El Morabity a décroché mardi la 3è étape de la 39e édition du Marathon des sables, longue de 32,5 km.

Après avoir laissé son frère Rachid prendre l’avantage lors de la deuxième étape, Mohamed El Morabity a frappé fort sur cette troisième étape, bouclée en 02h 38min 01sec. Il a devancé Hamid Yachou (02h 39min 06sec) et Rachid El Morabity (02h 45min 41sec), qui complète ce podium 100 pc marocain.

Le classement général reste extrêmement serré, Mohamed El Morabity prend la première place avec un temps total de 8h 33min 54sec, suivi par Hamid Yachou à la deuxième place avec un temps de 8h 38min 46sec, tandis que le tenant du titre Rachid El Morabity prend la troisième place avec un temps total de 8h, 40min 16sec.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a fait preuve d’une ténacité remarquable, en terminant l’étape en 03h 15min 36sec, un temps qui lui permet de se maintenir à la 6e place du classement général. Cette performance consolide encore un peu plus son avance sur ses concurrentes directes, en l’occurrence la Marocaine Aziza El Amrany (03 h 17 min 44 sec) et la Néerlandaise Ragna Debats (03 h 44 min 56 sec).

Au classement général, la Française trône toujours en tête avec un temps total de 10h 23min 03sec, suivie par Aziza El Amrany à la deuxième place avec un temps de 11h 06min 15sec et la Néerlandaise Ragna Debats, qui est à la troisième place avec un temps total de 11h 43min 47sec.

Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).

La 38e édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains Rachid El Morabity et Aziza El Amrany.