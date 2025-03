En vidéo : le but exceptionnel de Hamza Igamane dans le derby de Glasgow

Par LeSiteinfo avec MAP

Un but du Marocain, Hamza Igamane, dans les derniers souffles de la rencontre a permis aux Rangers d’infliger au Celtic sa première défaite à domicile en championnat depuis décembre 2023 (2-3), dimanche pour le compte de la 30e journée du championnat écossais de football.

Le joueur de 22 ans a offert le derby aux « Gers » grâce à une frappe puissante envoyé en lucarne à la 88e minutes, alors qu’il n’avait fait son entrée en jeu que cinq minutes plus tôt. Ses coéquipiers ont mené 2-0 à la mi-temps grâce à Nicolas Raskin et Mohamed Diomande, avant de se faire rejoindre sur des buts des internationaux japonais Daizen Maeda et Reo Hatate.

L’attaquant marocain céèbre ainsi de la meilleure manière sa première convocation avec l’équipe nationale du Maroc, puisqu’il a été retenu, vendredi, dans la liste des 26 joueurs dévoilée par Walid Regragui en prévision de la double confrontation à Oujda contre le Niger, le 21 mars, puis la Tanzanie, quatre jours plus tard, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026.

Cette victoire, la première des Rangers au Celtic Park depuis 2020, ne change toutefois rien à la physionomie du championnat écossais, toujours largement dominé par le Celtic qui compte treize points d’avance à huit journées de la fin.