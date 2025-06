Hamza Igamane sur les tablettes de plusieurs clubs européens

Plusieurs clubs français et anglais sont en course pour s’attacher les services de l’international marocain Hamza Igamane, attaquant du Glasgow Rangers, à l’occasion du prochain mercato estival.

Selon le site Foot Mercato, l’avant-centre de 21 ans intéresse particulièrement quatre formations de Ligue 1 : Nice, contre qui il avait inscrit un doublé en Ligue Europa la saison passée –, Strasbourg, Lens et Rennes. Lens, qui suit Igamane depuis plusieurs mois, envisagerait de relancer les discussions pour tenter de finaliser son recrutement cet été.

Mais la concurrence s’annonce rude puisque des clubs de Premier League sont également sur les rangs. À commencer par Tottenham, récent vainqueur de la Ligue Europa, mais aussi Brentford, Everton et West Ham. Ce dernier, en quête d’un nouvel avant-centre, s’intéresse également au Belge Lucas Stassin (Saint-Étienne), mais garderait un œil attentif sur le Marocain, qui plaît beaucoup aux dirigeants londoniens.

Même scénario du côté d’Everton, qui cherche à renouveler son secteur offensif, peu convaincu par ses options actuelles : Beto, Armando Broja ou encore Dominic Calvert-Lewin, dont le contrat expire en juin 2025. Brentford, de son côté, s’appuie principalement sur le duo Wissa-Mbeumo, mais ce dernier est pressenti pour rejoindre Manchester United ou Arsenal, ce qui pousse le club à envisager de nouveaux renforts.

Toutefois, les prétendants devront se montrer convaincants. Le Glasgow Rangers, club écossais très attaché à son jeune buteur, exigerait une somme conséquente pour libérer celui qui a été sacré meilleur jeune joueur de la saison en Premiership écossaise, et auteur du plus beau but de l’exercice.