Yahya Attiat Allah de retour au Wydad ?

Plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Yahya Attiat Allah pourrait retourner au Wydad de Casablanca.

Une source de Le Site info a toutefois balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que le WAC n’est pas intéressé par le joueur qui évolue dans les rangs d’Al Ahly. Et d’ajouter que le club n’a pas de besoins au niveau du poste de latéral gauche.

«Rulani Mokwena est satisfait des prestations du duo Ayoub Boucheta et Zakaria Nassik et le Wydad ne s’intéresse à aucun joueur d’Al Ahly», tranche notre source.

A noter que Yahya Attiyat Allah a quitté le WAC en 2023 à destination du FK Sotchi, en Russie. Il a finalement été prêté à Al Ahly, où ses prestations ne sont pas à la hauteur des attentes des supporters.

Attiat Allah était l’un des joueurs les plus brillants du WAC et a remporté plusieurs titres avec les Rouge et Blanc.

H.M.