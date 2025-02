Sur un nuage en Turquie, Youssef En-Nesyri encensé par José Mourinho (VIDEO)

L’international marocain a une nouvelle fois brillé en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 face à Kasımpaşa, portant son total à 15 buts en Süper Lig et 23 toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques impressionnantes pour un joueur qui découvre le championnat turc lors de sa première saison avec Fenerbahçe.

Son entraîneur, José Mourinho, a de nouveau évoqué le cas d’En-Nesyri en conférence de presse d’après-match.

« Je pense que sa progression est une question de temps. Lorsqu’En-Nesyri est arrivé ici, il n’avait pas effectué de préparation estivale et n’était pas en mesure de jouer 90 minutes. De plus, il avait très peu évolué aux côtés d’Edin Džeko. À cette époque, c’était soit l’un, soit l’autre sur le terrain. Une fois qu’il a retrouvé son rythme, j’ai décidé de les associer, et sa forme s’est nettement améliorée”, a expliqué José Mourinho.

Le coach portugais est également revenu sur les débuts d’En-Nesyri et les critiques qu’il a essuyées :

“Vous le critiquiez, mais moi, je lui faisais confiance. Notre directeur sportif et moi avons été pointés du doigt, et le club aussi, pour avoir investi beaucoup d’argent sur lui. Certains voulaient même qu’il soit vendu en Arabie Saoudite dès janvier. Aujourd’hui, tout le monde voit quel joueur il est devenu. L’équipe joue très bien, ce qui l’aide aussi. Il a inscrit 15 buts en championnat sans tirer de penaltys et marque également en Coupe d’Europe et en Coupe de Turquie. En ce moment, il réalise un travail exceptionnel.”

Cette prestation confirme l’ascension fulgurante d’En-Nesyri sous les couleurs de Fenerbahçe et son importance grandissante au sein de l’effectif dirigé par Mourinho.