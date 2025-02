Complexe Mohammed V : dernière ligne droite avant la réouverture en mars

Hier, le processus de pose du gazon sur la pelouse du complexe Mohammed V à Casablanca a débuté, parallèlement à la poursuite des travaux sur les autres installations intérieures et extérieures.

L’opération de gazonnement du terrain a commencé après la réception de rouleaux de gazon prêt à l’emploi, tandis que les préparatifs sont en cours pour l’installation de la nouvelle piste en caoutchouc dédiée à l’athlétisme autour du terrain.

Les dernières touches sont en train d’être apportées à la tribune de presse, à la tribune d’honneur et aux vestiaires. Par ailleurs, le rythme des travaux s’est accéléré ces derniers jours concernant la nouvelle entrée du complexe Mohammed V et sa nouvelle façade, en plus de la salle de conférences qui a été construite près de l’entrée réservée aux VIP et aux journalistes.

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, avait affirmé il y a quelques jours que le complexe Mohammed V rouvrira ses portes au mois de mars prochain.