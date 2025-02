Walid Regragui tient une réunion importante

Walid Regragui tiendra cette semaine une réunion avec ses adjoints, Rachid Benmahmoud et Abdelaziz Bouhazma, en marge du prochain stage de préparation, prévu en mars.

Selon Assabah, le sélectionneur national souhaite élaborer le programme du stage et déterminer la date à laquelle la liste des joueurs convoqués aux matchs face au Niger et à la Tanzanie, en marge de la 5ème et 6ème journée des éliminatoires du Mondial 2026, sera dévoilée.

Le journal arabophone précise également que Regragui est actuellement en train de peaufiner sa liste où plusieurs surprises sont attendues, précisant qu’elle devrait être annoncée le 13 mars prochain lors d’une conférence de presse au complexe Mohammed VI de Maâmora.

Et d’ajouter que Walid Regragui entamera le stage de préparation le 17 mars, soit quatre jours avant la rencontre face au Niger. Le match face à la Tanzanie aura lieu le 26 du même mois.

H.M.