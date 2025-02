Botola: l’AS FAR s’offre la victoire face à l’IRT

L’AS FAR s’est imposée face à l’Ittihad Tanger (3-2), en match de la 20-ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputé samedi au Stade municipal de Kénitra.

Youssef Al Fahli a ouvert le score et doublé la mise pour les Militaires (45è+1 et 50è). Hamza Elowasti (64è) a réduit l’écart pour les Tangérois, avant que Mouhsine Moutouali n’inscrive le but d’égalisation à six minutes de la fin du temps réglementaire du match.

A la 6-ème minute du temps additionnel, Mohamed Rabie Hrimat a scellé définitivement le sort de la rencontre en faveur de l’AS FAR.

Cette victoire permet aux Militaires de rejoindre provisoirement la Renaissance Zemamra (19 matchs) à la 2-ème position avec 37 points.

L’IRT (23 points) occupe la 10è place, aux côtés de Difaâ El Jadida et l’Union Touarga.

S.L.