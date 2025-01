CAN 2025 : la chanson « Maghribi Maghribi » de RedOne critiquée par les Marocains

Le producteur mondial RedOne a cette fois échoué à satisfaire les attentes du public marocain, qui avait placé de grands espoirs dans sa dernière chanson, « Maghribi Maghribi ».

RedOne a dévoilé « Maghribi Maghribi » lundi soir, lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025, qui s’est tenue au Théâtre national Mohammed V à Rabat.

Le producteur a interprété la chanson devant l’assistance, accompagné de plusieurs artistes marocains. Toutefois, cette performance a suscité une vague de critiques, car de nombreux participants n’avaient pas mémorisé les paroles de la chanson, ce qui a été capté par les caméras de l’événement et largement diffusé sur les réseaux sociaux dédiés à l’actualité artistique et des célébrités.

Par ailleurs, de nombreuses critiques ont été formulées sur le choix des artistes et des célébrités figurantes. Certains ont reproché à RedOne que les paroles et la production de la chanson ne soient pas à la hauteur des attentes. D’autant plus que le producteur marocain bénéficie d’une expérience réussie avec la chanson officielle du Real Madrid, « Hala Madrid Y Nada Más ».

« Maghribi Maghribi » a été écrite par RedOne en collaboration avec Abdullah Falah et était censée devenir l’hymne officiel de l’équipe nationale durant cette CAN 2025 et lors des autres compétitions internationales à venir.