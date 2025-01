Raja: Bellaâmri, Bougrine et Zerhouni sur le départ ? Adil Hala répond

Adil Hala a réagi aux rumeurs selon lesquelles plusieurs joueurs du Raja souhaitent quitter le club lors du mercato hivernal et emboiter ainsi le pas à Anas Zniti.

Dans un entretien accordé à Radio 2M, le président des Verts a indiqué que ces allégations sont fausses, précisant qu’aucun joueur ne s’en ira lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Adil Hala a assuré, par ailleurs, qu’un club norvégien, entre autres équipes, a formulé une offre pour s’attacher les services de Youssef Bellaâmri. «L’offre a été rejetée vu qu’elle ne répondait ni aux ambitions du joueur ni aux attentes du club», affirme le président, soulignant qu’un club espagnol a également manifesté son intérêt pour recruter Bellaâmri. «Il poursuivra finalement son aventure avec le Raja», a rassuré Hala.

Et d’ajouter que les joueurs actuels n’ont pas de grosses créances envers le club et percevront, tous, leurs droits dans les prochains jours.

Adil Hala s’est aussi exprimé sur les recrutements réalisés en début de saison. «Mohamed Boudrika a fait signer Hilal Ferdaoussi, Abdelkrim Baadi, Hani Amamou et Mehdi Lahrar. Abdelkrim El Jinani et Adil El Bakili, de leur côté, ont choisi Federico Bikoro, Ayoub Maâmouri, Yasser Balde et Abderrahmane Soussi», a confié le président.

Ces joueurs, souligne-t-il, ont été enrôlés vu qu’ils étaient libres et ont accepté de ne pas percevoir la prime de signature.

N.M.