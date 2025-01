Le Wydad abandonne le recrutement du sud-africain Lebo Mothiba

Le Wydad Athletic Club a décidé de ne pas poursuivre les négociations avec l’attaquant sud-africain Lebo Mothiba, qui a quitté la ville de Casablanca après avoir passé un essai au club.

L’entraîneur Rulani Mokwena n’a pas été convaincu par les performances de son compatriote Mothiba, qui souffre d’un manque cruel de compétitivité en raison de son absence des terrains depuis juin dernier.

Mothiba n’a trouvé aucun club lors du dernier mercato estival, après la fin de son contrat avec le club français de Strasbourg, sachant que ses dernières apparitions avec son ancien club étaient rares.

Mothiba a rejoint la France en 2014 et a joué pendant dix ans pour les clubs de Lille, Valenciennes, Troyes et Strasbourg. Depuis 2018, il a disputé 14 matchs avec l’équipe nationale sud-africaine, inscrivant 4 buts au total.

Il a participé aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro avec l’Afrique du Sud, et avec l’équipe nationale senior, il a marqué contre l’Angola et la Zambie lors d’un tournoi amical en 2018, ainsi que contre le Burkina Faso et le Nigeria lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.