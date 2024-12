Premier League: deux clubs font les yeux doux à Hakim Ziyech

Hakim Ziyech est convoité par deux clubs de Premier League. Selon Tribal Football, Westham United et Ipswitch Town souhaitent s’attacher les services de l’international marocain lors du mercato hivernal.

West Ham est en effet privé de Michail Antonio, dont la saison est finie pour cause de blessure, Niclas Füllkrug qui peine à s’adapter à la Premier League et Danny Ings qui traverse un passage à vide. Le club anglais estime donc que le recrutement de Hakim Ziyech pourrait pallier ces absences et renforcer l’effectif.

Rappelons que Hakim Ziyech a posé une condition à Galatasaray pour résilier son contrat : obtenir tous ses droits. Selon «NTV Sport», l’international marocain réclame 5,5 millions d’euros pour une séparation lors du prochain mercato. «Hakim Ziyech a refusé de renoncer à ses émoluments, ce qui poussera Galatasaray a ouvrir les négociations avec n’importe quel club souhaitant s’attacher ses services», indique le journal turc.

Dans un échange avec un journaliste de la chaîne Spor Gecesi Digital, l’international marocain aurait taclé le club et l’entraîneur Okan Buruk.

«C’est fini avec Galatasaray. Je ne suis pas heureux. D’ailleurs, j’ai annoncé à tout le monde que je quitterai le club en janvier», aurait confié Ziyech, indiquant qu’il «n’a désormais plus de comptes à rendre et qu’il fait ce qu’il veut».

Le joueur aurait également tiré à boulets rouges sur son entraîneur, Okan Buruk. « Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi faible. Je regrette tellement d’avoir rejoint Galatasaray. Les résultats ne m’intéressent plus. J’aurais dû quitter le club en début de saison. Mais ils m’en avaient empêché», aurait-il souligné.

S.L.