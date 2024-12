Botola : défaite à domicile du WAC face au MAS (1-4)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca a lourdement chuté à domicile face au Maghreb Fès (MAS) sur le score de 4 buts à 1, samedi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, pour le compte de la 16è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les hommes de l’entraineur sud-africain Rulani Mokwena ont ouvert la marque à la 21è minute par l’intermédiaire de Mohammed Rayhi, avant que le Botswanais Kabelo Seakanyeng ne remette les pendules à l’heure à la 39è minute. Les Jaune et Noir ont plié les débats en leur faveur en inscrivant trois buts grâce à Mohammed El Badaoui (76è, 90+9è) et Hamid Ahaddad (82è). Les Rouge et Blanc ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Ismail Benktib dès la 11è minute.

A la faveur de ce succès, le MAS grimpe à la 5è place avec 25 points, devançant d’une longueur son adversaire du jour. Plus tôt, la Renaissance Zemamra a frappé fort en s’imposant à domicile face au COD Meknès par 3 buts à 2. Cette victoire permet au RCAZ de déloger l’AS FAR de la 2è place (28 pts). Le club militaire recevra dimanche (18h00) la lanterne rouge, le Chabab Mohammedia.

De son côté, le FUS Rabat a remporté le derby de la capitale face à l’Union Touarga (2-0). Le FUS occupe la 4è place avec 26 unités, tandis que les Tourouguis pointent toujours à la 10è position (19 pts).

Pour sa part, l’Ittihad Tanger a signé une précieuse victoire, la 4è de la saison, aux dépens du Hassania d’Agadir (1-0). Le club tangérois est 11è avec 19 unités, alors que le HUSA est logé à la 12è place (17 pts).