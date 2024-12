Un ancien joueur du Wydad rejoint l’IRT

Badr Gadarine et les dirigeants de l’Ittihad de Tanger sont parvenus à un accord ce vendredi pour un transfert lors du mercato hivernal.

L’ancien joueur du Wydad de Casablanca a en effet tenu une réunion avec le bureau dirigeant de l’IRT, apprend une source de Le Site info, précisant qu’il va signer un contrat d’un an et demi, jusqu’à juin 2026. Et d’ajouter qu’il rejoindra bientôt les entraînements collectifs.

Badr Gadarine devra toutefois se soumettre à un programme spécial pour retrouver une bonne condition physique vu qu’il n’a plus joué depuis l’été dernier, soit après son départ du WAC.

Il évoluera ainsi aux côtés de Mohcine Moutouali, Haitham El Bahja, Amine El Waad, Soufiane El Moudde et Bilal Enaâma.

H.M.