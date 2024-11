France, Arabie Saoudite… Walid Regragui entame une tournée

Mardi dernier, Walid Regragui a assisté au match ayant opposé Al Sadd à Al Hilal, en marge de la Ligue des champions d’Asie.

Après la rencontre, le sélectionneur national s’est entretenu avec Yassine Bounou et Romain Saiss. Celui-ci n’a plus été convoqué en sélection à cause de sa méforme et du manque de temps de jeu. Regragui a rencontré, par la même occasion, Hervé Renard, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, qui vient de prendre les rênes de sélection saoudienne.

Après l’Arabie Saoudite, le coach s’envolera pour l’Europe, où il rencontrera de nombreux joueurs. Certains sont nouveaux tandis que d’autres ont déjà évolué en sélection.

On apprend qu’une réunion est prévue avec Ayoub Bouaddi, qui a signé des prestations exceptionnelles lors des douze rencontres disputées cette saison avec Lille. Le joueur est dans le viseur de la Fédération française de football qui fait des pieds et des mains pour le convaincre de représenter les Bleus.

Walid Regragui rencontrera également, en France, Ugo Lamare El Kadmiri, qui se distingue avec les jeunes de l’OM. Les observateurs sportifs prédisent d’ailleurs un grand avenir à l’attaquant de 17 ans.

Le sélectionneur national se rendra, par la suite, à Londres, pour s’entretenir avec le défenseur de Fulham, Issa Diop. Celui qui est né en France de père sénégalais et de mère marocaine est convoité par la France et le Sénégal afin de représenter leurs couleurs.

Regragui pourrait aussi rencontrer Chadi Riad, le défenseur de Crystal Palace, qui n’a plus été convoqué en sélection à cause de la grave blessure dont il a été victime en début de saison.

En parallèle, le coach n’a pas encore décidé s’il se rendra en Turquie pour rencontrer Hakim Ziyech, le joueur de Galatasaray, qui n’a pas été retenu pour les deux derniers stages de préparation des Lions.

