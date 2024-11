Botola. Wydad vs Olympique Safi : tarifs et points de vente

Le Wydad Athletic Club (WAC) a lancé la vente des billets pour son prochain match, où il accueillera l’Olympique Safi dans le cadre de la 12ᵉ journée du championnat professionnel.

Le Wydad a fixé le prix des billets pour les tribunes découvertes à 60 dirhams, et ceux des tribunes couvertes à 150 dirhams. Le retrait des billets a commencé ce mercredi matin.

Les billets peuvent être retirés ce mercredi et jeudi aux guichets des stades Père Jégo et Roches Noires, de 10h à 20h. Le jour du match (vendredi), le retrait des billets se fera exclusivement au stade des Roches Noires, entre 10h et 14h.

Une part des billets sera réservée aux supporters de l’Olympique Safi, qui auront accès aux tribunes latérales couvertes. Ces billets seront mis en vente dans la ville de Safi.

À noter que le Wydad occupe actuellement la 7ᵉ place au classement du championnat (16 points). Il reste sur deux nuls consécutifs, contre l’Ittihad de Tanger et le Raja. De son côté, l’Olympique Safi est 12ᵉ avec 14 points, après une victoire éclatante 3-0 lors de son dernier match contre le CODM.