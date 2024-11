Botola: le derby Raja-Wydad en tête d’affiche de la 11e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Les amateurs de football national auront rendez-vous avec trois derbies à l’occasion de la 11e journée de la Botola pro D1 « Inwi », à savoir le derby casablancais entre le Raja et le Wydad, le derby de la capitale entre l’AS FAR et l’Union Touarga, et le derby du Nord entre l’Ittihad Tanger et le Moghreb Tétouan.

Ces matchs promettent beaucoup de suspense, compte tenu de la grande rivalité entre ces clubs et de leur niveau très proche en cette première partie de saison.

A Casablanca, le derby entre les deux rivaux historiques, le Raja et le Wydad, prévu vendredi au stade Larbi Zaouli, tiendra en haleine les supporters. Ce rendez-vous annuel tant attendu du championnat national va se dérouler dans une ambiance spéciale, étant donné les résultats en dents de scie des deux équipes jusqu’à présent en Botola.

Le Raja Casablanca table sur ce match pour marquer un nouveau départ cette saison, alors qu’il n’occupe que la 11e place au classement avec 13 points, une position loin des attentes des Vert et Blanc, qui espèrent retrouver les sommets et jouer le titre.

La situation au sein du Wydad Casablanca, qui occupe la 6e place avec 15 unités, n’est pas non plus reluisante avec des résultats irréguliers, alors que l’équipe ambitionne de trouver son rythme de croisière, après les changements majeurs dans son effectif en début de saison.

Non loin de la capitale Rabat, fief de l’AS FAR et de l’Union Touarga, le stade municipal de Kénitra sera le théâtre du duel entre ces deux équipes qui connaissent un début de saison un peu plus serein.

Lors de ce match, l’Union Touarga poursuivra sa quête pour améliorer sa position (7e, 14 pts) et se rapprocher de la tête du classement, avec pour objectif de réitérer l’exploit de la saison dernière et de décrocher un ticket pour une compétition continentale.

S’agissant du derby du Nord, l’Ittihad Tanger, septième au classement avec 14 points, espère continuer à signer des résultats positifs et des performances convaincantes, tandis que le Moghreb Tétouan mène une course contre la montre pour trouver la bonne formule à même de remettre l’équipe sur le chemin des résultats positifs sous la houlette de son nouveau/ancien entraîneur, Aziz El Amri.

En tête du classement, la Renaissance Berkane, leader du championnat national avec 23 points, accueillera le Hassania Agadir, avec l’ambition de décrocher la victoire et de creuser l’écart sur ses plus proches poursuivants. Une tâche ardue face au Hassania (3e, 16 pts), qui, lui, parie sur la poursuite de ses bons résultats en championnat.

Dans les autres matchs de la 11e journée, l’Olympic Safi accueillera sur sa pelouse le COD Meknès, la Renaissance Zemamra affrontera la JS Soualem, le Maghreb Fès croisera le fer avec le FUS Rabat, tandis que le Difaa El Jadida sera opposé au Chabab Mohammedia.

Ci-après le programme de la 11e journée :

Vendredi 22 novembre :

(18h00) Raja Casablanca – Wydad Casablanca

AS FAR – Union Touarga

(20h00) Olympic Safi – COD Meknès

Samedi 23 novembre :

(16h00) Ittihad Tanger – Moghreb Tétouan

(20h00) Renaissance Berkane – Hassania Agadir

Dimanche 24 novembre :

(16h00) Renaissance Zemamra – JS Soualem

(18h00) Chabab Mohammedia – Difaa El Jadida

(20h00) FUS Rabat – Maghreb Fès

S.L.