Gabon-Maroc: la compo probable des Lions de l’Atlas  

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce vendredi avec le Gabon à Franceville, en marge de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2025.

La sélection nationale sera privée des services d’Amir Richardson, d’Ilias Akhomach et d’Osame Sahraoui pour cause de blessure et de Soufiane Rahimi pour cumul de cartons.

Voici la compo probable des Lions de l’Atlas :

Nayef Aguerd, Jamal Harkass, Noussair Mazraoui, Sofiane Amrabat, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Iliesse Ben Seghir, Abdessamad Ezzalzouli et Ayoub El Kaabi.

A noter que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Le Maroc, déjà qualifié à la CAN-2025 en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

Le Maroc est leader de son groupe avec 12 points, alors que le Gabon occupe la deuxième place avec sept points devant le Lesotho (4 unités). La République centrafricaine est classée quatrième avec trois points.

Pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, le sélectionneur national Walid Regragui a fait appel à 26 joueurs.

H.M.